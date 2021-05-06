دولة أوروبية تتيح لقاح كورونا المتهم بجلطات للجميع

بعد أن كانت التوصيات في العديد من الدول الأوروبية تقضي بإعطائه لفئات خاصة من الناس خوفا من مضاعفات، يبدو أن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد بدأ يكسب الثقة من جديد.

فقد أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، اليوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على إلغاء نظام الأولويات بالنسبة لإعطاء هذا اللقاح.

وبموجب القرار، يمكن أخذ تطعيم «أسترازينيكا» في العيادات من دون مرعاة أي مجموعات معرضة للخطر.

وذكر شبان أن الأطباء يمكنهم في عياداتهم أن يقرروا من يمكن إعطاؤه اللقاح ومتى وما إذا كان لقاح «أسترازينيكا» مناسبا لمرضاهم أم لا.

ووصل عدد الأشخاص، الذين أخذوا التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل (الجرعتان) في ألمانيا إلى 7,1 مليون شخص، أي ما يعادل 8,6% من إجمالي عدد السكان.

ووصلت نسبة من أخذ الجرعة الأولى على الأقل إلى30,6% من إجمالي عدد السكان، أي قرابة واحد من كل ثلاثة أشخاص.

وأضاف شبان أن من المنتظر بحلول نهاية أغسطس المقبل تقديم عرض لتطعيم كل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاما، شريطة أن يتم التصريح بلقاح «بيونتك-فايزر» للأطفال في سن 12 عاماً، حيث إن التصريح الحالي قاصر على الأشخاص، بدءاً من سن 16.