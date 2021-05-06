مجزرة أثناء عملية ضد عصابة مخدرات في البرازيل

ذكرت صحيفة «أو جلوبو» أن مجزرة حصلت، اليوم الخميس، أثناء قيام الشرطة البرازيلية بعملية ضد عصابة مخدرات في أحد أحياء مدينة ريو دي جانيرو.

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن 20 شخصا على الأقل بينهم شرطي قتلوا في إطلاق نار أثناء العملية التي كانت تستهدف تجار مخدرات في حي عشوائي.

وأضافت الصحيفة أن اثنين من ركاب المترو أصيبا في تبادل إطلاق النار في الحي الواقع شمال مدينة ريو دي جانيرو.

وتشهد العديد من دول أميركا اللاتينية تبادل إطلاق نار بين الشرطة وعصابات المخدرات.