إصابة رئيس المالديف السابق في تفجير خارج منزله

قالت الشرطة، في بيان، إن رئيس المالديف السابق محمد نشيد أصيب في تفجير خارج منزل أسرته، اليوم الخميس.

وجاء في البيان «بعد وقوع انفجار... أصيب رئيس البرلمان محمد نشيد بجروح وهو يتلقى العلاج الآن في المستشفى».

وأظهرت لقطات بثتها محطة (بي.إس.إم) التلفزيونية الرسمية أفراد الأجهزة الأمنية وهم يؤمنون الموقع في العاصمة «ماليه».

وذكرت المحطة أن سائحا أجنبيا أصيب أيضا في الانفجار.

وكتب عبد الله شهيد، وزير الخارجية وعضو الحزب الديمقراطي المالديفي، الذي يتزعمه نشيد، على «تويتر»، يقول «مثل هذه الهجمات الخسيسة ليس لها مكان في مجتمعنا. قلبي وصلواتي للرئيس نشيد والآخرين الذين أصيبوا في الانفجار ولأسرته».