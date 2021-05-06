طالبان تستولي على موقع مهم في أفغانستان

استولت حركة طالبان، اليوم الخميس، على موقع مهم في ولاية قندهار الأفغانية بعد أشهر من القتال.

وأفاد مسؤولون رسميون أن الحركة سيطرت على ثاني أكبر سد في أفغانستان.

وصرح مسؤولون محليون أن سد «دحلة» الذي يوفر مياه الري للمزارعين عبر شبكة قنوات وكذلك مياه الشرب لعاصمة الولاية، أصبح الآن تحت سيطرة طالبان.

وأكد حاجي غلب الدين حاكم المنطقة المجاورة أن السد بات «تحت سيطرة» الحركة.

وقال «قواتنا الأمنية (...) طلبت تعزيزات لكنها لم تتمكن من الحصول عليها».

تأتي سيطرة طالبان على السد الاستراتيجي بعد معارك شهدتها ولاية هلمند المجاورة هذا الأسبوع عقب أيام فقط من بدء الجيش الأميركي رسمياً سحب قواته المتبقية في البلاد.

وأفاد توريالاي محبوبي، رئيس دائرة المياه في قندهار بأن طالبان حذرت موظفي سد «دحلة» مؤخراً من التوجه إلى أعمالهم.

وقال مراسل صحفي في قندهار إن المسلحين نسفوا، الشهر الماضي، جسراً يربط السد بالأحياء المجاورة.

وبنت الولايات المتحدة سد «دحلة» منذ نحو 70 عاماً لتوفير مياه الري لأراضي نحو سبع مقاطعات في إقليم قندهار.

في 2019، وافق بنك التنمية الآسيوي على تقديم هبة بقيمة 350 مليون دولار أميركي إلى أفغانستان لاستخدامها جزئياً في مشاريع توسعة للسد.

وشهدت المنطقة المحيطة معارك عنيفة في الأشهر الستة الماضية، لكن مسؤولين أمنيين أعلنوا في أبريل تطهير المنطقة.

وأشار المسؤولون حينها الى أن طالبان عمدت قبل انسحابها إلى زرع ألغام في أنحاء المنطقة بما في ذلك بين مجمعات سكنية.