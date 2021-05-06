بيان مشترك بين مصر وتركيا حول محادثاتهما السياسية

أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت مصر وتركيا، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً حول محادثاتهما السياسية التي انطلقت أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»، إن «المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية».

وأضاف البيان، الذي صدر في ختام المباحثات التي دامت يومين، أن المشاورات تناولت «الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط».

وأكد البيان «سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة».وترأس وفد مصر، نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، فيما قاد الوفد التركي نائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.