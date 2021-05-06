حصيلة وفيات وإصابات ثقيلة بـ«كورونا» في العراق

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 15 ألفاً و673 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 6233 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و98 ألفاً و187 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 7093 شخصاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 986 ألفاً و134 حالة.

وأوضح أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 40 ألفاً و987 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و565 ألفاً و625.

وذكرت الوزارة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 414 ألفاً و919 شخصاً.