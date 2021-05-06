تركيا تصدر قرارها بشأن المرتزقة في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن تركيا وألمانيا تتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب ليبيا.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قال أمس الأربعاء، إن المستشارة أنجيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون «إشارة مهمة»، بينما تعهد الزعيمان بدعم الحكومة المؤقتة الجديدة.