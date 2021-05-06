مصر تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في مصر ، حيث تم تسجيل 1102 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلاً عن 64 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الأربعاء ارتفع إلى 232905، من بينها 13655 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن 876 شخصاً تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 174217 شخصاً.







