سلطنة عمان تحظر دخول القادمين من مصر

قررت سلطنة عمان يوم الأربعاء حظر دخول المسافرين من مطارات مصر إلى مطارات السلطنة بداية من غد الجمعة وحتى إشعار آخر بسبب تداعيات فيروس كورونا ماعدا الركاب الذين يحملون الجنسية العمانية.

جاء ذلك فى إخطارات أرسلتها السلطات العمانية المختصة إلى شركات الطيران العاملة بمطارات مصر من بينها شركة مصر للطيران والتى أصدرت بياناً إعلامياً مساء الأربعاء.

وجاء في البيان:"في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان، توجه مصر للطيران عناية عملائها بأنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 وحتى إشعار آخر. ويٌستثنى من ذلك القرار المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم وذلك وفقاً للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة.

وتهيب مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط ضرورة مراجعة الشركة.













