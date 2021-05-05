تباطؤ كورونا في إحدى أكثر دول أوروبا تضرراً

أظهرت بيانات رسمية، نشرت الأربعاء، أن وتيرة الزيادة في الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 في فرنسا تتباطأ.

كما انخفض عدد الحالات في المستشفيات الأربعاء وذلك في أول أسبوع بعد تخفيف الحكومة للإغلاق العام الثالث الذي فرضته ضمن إجراءات مكافحة الوباء الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابة 26 ألفاً ليصل الإجمالي إلى 5.71 مليون، بزيادة نسبتها 2.52 بالمئة مقارنة معها قبل أسبوع، وهي أدنى زيادة على أساس أسبوعي منذ أواخر يوليو 2020.

كانت الزيادات على أساس أسبوعي، منذ نهاية مارس الماضي وحتى منتصف أبريل، بين خمسة وستة بالمئة.

وتراجع عدد مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات في فرنسا 741 ليصل إلى 27686 في أكبر هبوط للعدد في يوم واحد منذ نهاية نوفمبر عندما كان الإغلاق العام الثاني في أيامه الأخيرة.

وسجلت فرنسا أيضا 244 وفاة بكوفيد-19 في المستشفيات، مقارنة مع 243 الثلاثاء، ليرتفع الإجمالي إلى 105 آلاف و631 وفاة.