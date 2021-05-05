الهند تضخ المليارات لمكافحة «كوفيد- 19»

عواصم (وكالات)

تعهدت الهند، أمس، بضخ مليارات الدولارات لتعزيز برامج اللقاحات في البلاد فيما أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن «مرحلة جديدة» من حملة التلقيح مع هدف أن يكون 70% من البالغين الأميركيين تلقوا جرعة أولى على الأقل بحلول عيد الاستقلال في 4 يوليو.

وسجلت الهند 3780 حالة وفاة خلال 24 ساعة، و382 ألف إصابة بكوفيد، وبلغت الحصيلة الإجمالية في العملاق الآسيوي أكثر من 222 ألف وفاة وحوالى 20.3 مليون إصابة منذ بدء الوباء، وهي حصيلة يعتبر الخبراء أنها قد تكون أعلى بكثير.

وأُرجعت هذه الموجة الثانية من الوباء بشكل خاص إلى تجمعات دينية وسياسية سمح بها في الأشهر الماضية، وكذلك إلى عدم تحرك حكومة ناريندرا مودي في هذا المجال.

وتغص المستشفيات بالمصابين وتشهد نقصها في الأكسجين والأدوية والأسرة رغم المساعدات الدولية التي تتدفق إلى البلاد.

في مواجهة هذا الوضع، تدخل البنك المركزي الهندي، أمس، معلنا عن تخصيص 6.7 مليار دولار كقروض ميسرة للقطاع الصحي. وأفاد حاكم بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس إن القروض الميسرة ستكون متاحة حتى 31 مارس العام المقبل وتعهّد باللجوء إلى إجراءات غير تقليدية في حال تدهور الوضع الصحي. وأشار داس إلى أن «الهدف الفوري هو المحافظة على حياة البشر وإعادة الحياة إلى طبيعتها عبر جميع الوسائل الممكنة». وأضاف «لا بد من مواكبة السرعة المدمّرة التي يؤثر الفيروس من خلالها على مختلف المناطق في البلاد عبر خطوات سريعة وواسعة النطاق»، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف لتحسين الرعاية الصحية الطارئة في وقت تشتكي المستشفيات من نقص خطير في الأكسجين والأسرّة واللقاحات. وواجه نظام الهند الصحي الذي يعاني من نقص في التمويل صعوبات في التعامل مع موجة كوفيد الأخيرة إذ بات المرضى يموتون في مواقف السيارات التابعة للمستشفيات جرّاء النقص في الأكسجين والأسرّة.

في أستراليا، وعلى غرار العديد من الدول التي حظرت الرحلات القادمة من الهند، وافقت محكمة أمس، على النظر في قرار كانبيرا المثير للجدل منع الأستراليين المتواجدين في الهند من العودة إلى بلادهم.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السعي إلى تلقيح 160 مليون أميركي في شكل تام بحلول عيد الاستقلال. وأكد أن تحقيق هذا الهدف سيغير بشكل كبير كيفية تمضية الأميركيين لفصل الصيف. وقال «النور في آخر النفق بات ساطعا أكثر». والبلاد التي تعتبر رسميا الأكثر تضرراً من الوباء في العالم «577 ألفا و500 وفاة من أصل أكثر من 3.2 مليون وفاة في العالم» مستعدة لإطلاق حملة تلقيح المراهقين فورا في حال أجازت لهم السلطات الصحية تلقي لقاح فايزر. وقال بايدن «وحدها وكالة الأدوية الأميركية ستتخذ هذا القرار»، مضيفاً «ولكن أريد أن يعلم الآباء والأمهات الأميركيون أنه حين يصدر هذا الإعلان، سنكون مستعدين للتحرك فوراً».