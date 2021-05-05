السودان يتسلم آخر موقع لـ«يوناميد» في دارفور

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

التقى وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة، فاكيسو موشوشوكو، أمس، وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في الخرطوم.

وبحث وفد المحكمة الجنائية مع وزيرة الخارجية السودانية ترتيبات الزيارة المرتقبة للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور في يونيو القادم. وقد أشارت فاكيسو إلى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق الخاصة بالسودان في المحكمة الجنائية.

من جانبها، ثمنت وزيرة الخارجية السودانية جهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدة استعداد وزارتها للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

إلى ذلك، تسلمت حكومة ولاية جنوب دارفور آخر موقع لبعثة السلام المشتركة في دارفور «يوناميد» بمنطقة كأس، وسط حضور كبير من المجتمع المحلي والنازحين بالمنطقة، وتم رفع علم السودان إيذاناً بعودة مهمة حماية المدنيين للحكومة السودانية.

وشدد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي في المحافظة على المعدات والآليات حتى يتم تحويلها إلى خدمات تعليمية للمجتمعات المتأثرة بالحرب، مطالبا المجتمع المحلي بتسليم الموقع إلى كلية نيالا التقنية للإسهام في تدريب وتأهيل أبناء النازحين والمتأثرين بالحرب.

وأشاد الوالي بتجربة قيادات النازحين بمعسكر «كلمة» في إدارة مقر بعثة الـ«يوناميد» بالمعسكر بتحويله إلى مستشفى يقدم خدمات كبيرة للنازحين والمناطق المجاورة، مؤكداً قدرة حكومته على توفير الأمن والحماية للنازحين.

وحذر موسى مهدي المتفلتين من محاولة نهب وتخريب الموقع، مشيراً إلى نهب وتخريب ثلاثة مواقع أخرى في نيالا، متوعداً بتقديم المتهمين بالتخريب لمحاكمات عادلة وناجزة.