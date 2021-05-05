استهداف بئري نفط بعبوات ناسفة شمالي العراق

هدى جاسم (بغداد)

ذكرت مصادر أمنية ونفطية أن مسلحين هاجموا بئري نفط في حقل قرب مدينة كركوك شمال العراق أمس، لكن الإنتاج لم يتأثر. وقالت المصادر إن قنبلتين تسببتا في نشوب حريق محدود قرب بئري النفط في حقل «باي حسن» وسرعان ما تمت السيطرة عليه من دون أن يتسبب في أضرار كبيرة أو يعرقل الإنتاج.

وذكرت وزارة النفط في بيان أن «حقل باي حسن في محافظة كركوك تعرض لاعتداءات إرهابية فجر الأربعاء أسفرت عن تفجير البئرين 183 و177 ومقتل وجرح عدد من القوات الأمنية وشرطة الطاقة». وأضافت أن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات المساندة تمكنت من إطفاء البئر 177 والسيطرة على الحريق في وقت قياسي، فيما تعمل على السيطرة على حريق البئر 183. وحقل «باي حسن» انتقل إلى سيطرة إقليم كردستان في 2014 خلال الفوضى التي اجتاحت العراق مع تقدم تنظيم «داعش»، وهو كغيره يندرج في إطار نزاع بين حكومة الإقليم وبغداد على المواقع النفطية في محافظة كركوك التي تنتج حوالى 250 ألف برميل يومياً.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر في مخيم الهول في محافظة الحسكة قرب الحدود السورية العراقية عن عودة الدفعة الأولى من اللاجئين العراقيين إلى بلادهم اليوم الخميس.

وقالت المصادر إن الدفعة الأولى من اللاجئين العراقيين وعائلات مقاتلي «داعش» وعددها 100 عائلة تضم 380 شخصاً ستغادر الخميس، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بعد زيارة وفد من الحكومة العراقية للمخيم والتأكيد على العودة الطوعية لللاجئين إلى بلادهم.