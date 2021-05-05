الصومال: تشكيل لجنة لرأب الصدع داخل الجيش

مقديشو (وكالات)

شكل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أمس، لجنة فنية لتقديم مقترحات حول مشكلة انقسام الجيش الذي أعقب قرار التمديد للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: إن «الرئيس روبلي طالب اللجنة بأداء مسؤولياتها على أكمل وجه، ورفع تقرير مفصل حيال الأزمة الأمنية القائمة في مقديشو».

مما يذكر أن اللجنة تتكون من 11 عضواً، يترأسهم وزير الأمن الداخلي حسن حندبي، وتضم أيضاً وزير الدفاع حسن حسين حاجي، وأعضاء من مجلسي البرلمان الصومالي الشعب والشيوخ من المعارضين والمحافظين لتحقيق تسوية شاملة بالأزمة.

إلى ذلك، قالت الشرطة الصومالية إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا أمس، بعد أن انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في سيارة لموظف حكومي محلي في منطقة «كهده» بالعاصمة مقديشو. وصرح ضابط الشرطة علي حسن «علمنا أن شخصين آخرين أُصيبا في الهجوم الذي كان يستهدف قتل موظف حكومي محلي نجا بعد إصابته بإصابات طفيفة». وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار عبر محطتها الإذاعية «الأندلس».