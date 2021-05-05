الجيش اليمني يدك مواقع الميليشيات غرب مأرب

عدن (وكالات)

قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب. واستهدف القصف تجمعات الميليشيات في جبهتي «الكسارة والمشجح»، وتعزيزاتها القادمة من العاصمة صنعاء. وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد كبير من عناصر الميليشيات، وتدمير آليات قتالية وعربات تابعة لها.

وفي سياق آخر، عقد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، في محافظة مأرب، اجتماعا ضم قيادتي وزارة وهيئة الأركان العامة وعددا من القيادات العسكرية لمناقشة الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال.

واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع على تقارير حول أحوال قوات الجيش ومقاتلي القبائل، وأكد دعم الحكومة الكامل لكل الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم المعركة المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.