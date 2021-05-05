واشنطن تؤيد تمكين دول فقيرة من إنتاج لقاحات كورونا

قالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستؤيد فكرة من شأنها أن تتيح للدول النامية إنتاج لقاحات كورونا.

وأكدت تاي أن واشنطن تؤيد رفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19، لكن المسؤولة الأميركية أضافت أن المفاوضات بشأن ذلك ستستغرق وقتا.

وأوضحت تاي أن إدارة بايدن ستواصل تسريع جهودها لتوسيع وتصنيع اللقاحات وزيادة المعروض من المواد الخام. ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت لاحق، عن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19.

وتعطل العديد من الدول، حتى الآن، مفاوضات في منظمة التجارة العالمية بشأن مقترح تقوده الهند وجنوب أفريقيا سيرفع حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات كوفيد-19.