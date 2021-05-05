اليمن.. قادة الميليشيات يتنافسون على تجارة النفط في السوق السوداء

الحديدة (وكالات)

قالت مصادر محلية ونشطاء أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أرغمت الموظفين في كل القطاعات ومؤسسات الدولة بمدينة الحديدة على تنظيم وقفات احتجاجية تنديداً بما تسميه «منع دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة».

وأضافت المصادر أن ناقلات النفط يتم إفراغ حمولتها الى مواقع للسوق السوداء التي تملكها القيادات الحوثية في حين يتحول من أجبرتهم الميليشيات على الاحتجاج إلى مستهلكين للوقود من تلك السوق السوداء.

وأشارت إلى أن شركة النفط في الحديدة أصبحت تحت سيطرة السوق السوداء ولم تعد تحرك ساكناً عن ما يحدث من استغلال للبسطاء والمتاجرة باحتياجاتهم.

وقالت المصادر إن شحنات الوقود تخرج من ميناء الحديدة إلى مواقع تجار السوق السوداء التي يوجد بها خزانات كبيرة ومن ثم يتم ضخ الوقود منها إلى السوق لبيعها بأسعار باهظة.

وتخلق الميليشيات الحوثية أزمات متتابعة من أجل رفع أسعار الوقود في الأسواق وتنشيط حركة الطلب على السوق السوداء التي تذهب عائداتها إلى قياداتها وتمويل حربها ضد الشعب اليمني.