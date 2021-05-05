مصر ترسل إمدادات الأكسجين إلى دولة عربية لمواجهة كورونا

أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، أن مصر سترسل إليها مساعدات طبية لمساعدتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول تونسي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المساعدات التي ستصل تونس على متن طائرتين عسكريتين غدا الخميس كانت بمبادرة من مصر.

وأوضح المسؤول أن شحنة المساعدات تتضمن أجهزة طبية لمكافحة مرض كوفيد-19 وإمدادات من الأكسجين.

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وتجتاح تونس موجة ثالثة لوباء كورونا هي الأقوى منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد في مارس 2020 وسط ضغط شديد تشهده أقسام العناية المركزة في المستشفيات العمومية.

وتسبب الوباء في وفاة 11 ألفاً و16 شخصاً، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.