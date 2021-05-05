«مجموعة السبع» توافق على تعهد مهم يتعلق بلقاح كورونا

وافق وزراء خارجية «مجموعة السبع»، اليوم الأربعاء، على تعهد مهم بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وتعهد وزراء خارجية الاقتصادات الكبرى في العالم بالعمل مع القطاع الصناعي لتوسيع نطاق إنتاج اللقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19.

كما تعهدوا بأن تكون أسعارها في المتناول، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إعفاء من حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية التي كورت تلك اللقاحات.

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وقالوا، في بيان مشترك بعد اجتماع في لندن «نلتزم بالعمل مع القطاع الصناعي لتسهيل توسيع نطاق تصنيع لقاحات بأسعار في المتناول للوقاية من كوفيد-19 وكذلك العلاجات ووسائل التشخيص ومكوناتها».

وأضاف الوزراء أن العمل سيشمل «تعزيز شراكات بين الشركات وتشجيع التراخيص الطوعية واتفاقات نقل التكنولوجيا، وفقاً لبنود متفق عليها بين الأطراف».