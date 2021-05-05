فرنسا تتوعد من يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية

توعدت فرنسا، اليوم الأربعاء، بالتعامل بحزم مع كل من يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه سيتوجه إلى لبنان "برسالة شديدة اللهجة" إلى السياسيين.

وأضاف لودريان، في تغريدة على "تويتر"، "سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة، اتخذنا إجراءات هي البداية فقط".

يزور وزير الخارجية الفرنسي لبنان، غدا الخميس، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية، في وقت تشدد باريس الضغوط لإخراج البلاد من أزمة سياسية.

ولم يحدد نهائيا بعد جدول الزيارة التي سيلتقي خلالها وزير الخارجية الفرنسي شخصيات لبنانية. وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من إشارة باريس إلى إمكان فرض عقوبات.

وكُلّف سعد الحريري، وفي أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة لكنه لم يتمكن حتى الآن من إنجاز المهمة.

كان رئيس الوزراء حسان دياب قد أعلن يوم 10 أغسطس الماضي استقالة حكومته، المستمرة بتصريف الأعمال، على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى.