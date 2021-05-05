كندا أول دولة تتخذ هذا القرار المهم بخصوص لقاح كورونا

وافقت السلطات الكندية، اليوم الأربعاء، على قرار مهم بالنسبة لفئة من الأطفال بخصوص لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقررت كندا السماح باستخدام لقاح "فايزر- بيونتك" لتطعيم الأطفال بداية من 12 عاماً وحتى 15 عاماً.

بذلك، باتت كندا بذلك أول دولة في العالم تقرر استخدام لقاح "فايرز- بيونتك" لتطعيم هذه الفئة العمرية.

ووصفت الجهات الصحية في البلاد هذا القرار بأنه نقطة فارقة في المعركة ضد الوباء.

وقالت وزارة الصحة الكندية: "هذا هو أول لقاح لكوفيد-19 يتم التصريح باستخدامه للأطفال في كندا، وهو ما يمثل نقطة فارقة في المعركة التي تخوضها البلاد ضد الوباء".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها وضعت عدداً من الأحكام والشروط الخاصة باستخدام اللقاح، وطالبت المنتج بمواصلة تزويدها بالمعلومات الخاصة بجودة وكفاءة وفعالية اللقاح في الفئات العمرية الشبابية لضمان استمرار فوائده بمجرد طرحه في الأسواق.

ووافقت كندا في ديسمبر الماضي على استخدام اللقاح لمن بلغوا السادسة عشرة، أو تجاوزوها.

وتأتي خطوة كندا، التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم، قبيل قرار مماثل متوقع قريباً من الجهات الرقابية في الولايات المتحدة.

ويسمح القرار الذي اتخذ اليوم لحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بتوسيع نطاق حملة التطعيم لمن هم في سن المراهقة.

وتم إعطاء جرعة واحدة من لقاحات كورونا لحوالي 29,7 في المئة من السكان في كندا، على الأقل، بحسب البيانات.