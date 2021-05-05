الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، زعيم المعارضة يائير لبيد بتشكيل الحكومة.

جاء هذا التكليف عقب انتهاء مهلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات غير حاسمة في مارس الماضي.

وقال ريفلين، في خطاب رسمي "تحدثت مع يائير لبيد وأخبرته أنني منحته التفويض مدة 28 يوما لتشكيل الحكومة".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي "أصبح واضحا أن يائير لابيد لديه إمكانية تشكيل حكومة تنال موافقة البرلمان، غير أن هناك العديد من الصعوبات".

كان الرئيس الإسرائيلي قد كلف نتنياهو بتشكيل الحكومة ومنحه 28 يوما بعد انتخابات رابعة غير حاسمة في أقل من عامين.

لكن مع انتهاء تفويضه منتصف ليل الثلاثاء، أبلغ نتنياهو، الرئيس ريفلين بعدم قدرته على إنجاز المهمة.

وصباح اليوم الأربعاء، استقبل ريفلين زعيم المعارضة يائير لبيد ونفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا"، اللذين طلب كل منهما الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة المقبلة.

في الوقت نفسه، طلب الرئيس من الأحزاب تقديم مرشحين محتملين إليه.

وقال الرئيس الإسرائيلي "من التوصيات التي وردت، يتبين أن النائب لبيد لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة".

كان خبراء قد توقعوا بالفعل أن يمنح الرئيس الإسرائيلي فرصة لتشكيل الحكومة ليائير لبيد، زعيم المعارضة والمذيع التلفزيوني السابق إذ حل حزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي في المرتبة الثانية بحصوله على 17 مقعدا.