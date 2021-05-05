مصر: حزمة إجراءات صارمة لمدة أسبوعين للحد من «كورونا»

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت الحكومة المصرية حزمة جديدة من القرارات الاحترازية للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19»، والتي تشمل الأسبوعين المقبلين، تحسباً لمواجهة أي زيادة محتملة في إصابات كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقررت الحكومة غلق كل المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات في الساعة 9 مساء لمدة أسبوعين اعتباراً من الغد، كما قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات بشكل كامل لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الخميس.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة في إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام، كما سيتم إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال.

وأوضح مصطفى مدبولي أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد ستشهد تطبيق قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، والتي ستبدأ الخميس حتى 21 مايو.

وأشار مدبولي إلى أن السلطات المصرية تمكنت من توفير ملايين الجرعات من لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، موضحاً أن عشرات الملايين من الجرعات ستكون متاحة للمواطنين قبل نهاية هذا العام، وذلك من خلال التعاقد على عدة أنواع من اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الوزراء المصري محاولة بلاده توطين تصنيع اللقاحات في مصر، حيث تم توقيع اتفاقية لإنتاج 40 مليون جرعة لقاح لكورونا، فضلاً عن السعي لتوطين صناعة نوع آخر من اللقاحات.

وأشار إلى أن مصر استطاعت إعطاء لقاحات فيروس كورونا لنحو مليون فرد.