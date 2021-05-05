تفاصيل هجوم إرهابي على آبار للنفط في العراق

ذكر مصدر أمني عراقي أن إرهابيين قتلوا في وقت مبكر من، اليوم الأربعاء، شرطياً ثم فجروا بئرين في حقل للنفط في كركوك، المنطقة المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان وبغداد.

وقال المصدر إن «عنصراً من شرطة النفط استشهد وأصيب اثنان آخران في هجوم نفذه عناصر داعش الإرهابي على نقطة أمنية (...) وقاموا بتفجير بئرين نفطيين في باي حسن».

وأكدت وزارة النفط العراقية في بيان الهجوم، موضحة أن إرهابيين «فجروا البئرين 183 و177».

وأضاف البيان أن «فرق السلامة تمكنت من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه في وقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183».

وفقد تنظيم «داعش» الإرهابي السيطرة على المناطق التي كان يتواجد فيها حتى نهاية عام 2017، لكن تقوم خلاياه السرية بشن هجمات غالباً ما تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن في مناطق نائية.

كما تستغل هذه الخلايا أراضي الشريط التي تمتد في مناطق متنازع عليها، تتواجد فيها قوات البيشمركة الكردية وقوات الحكومة الاتحادية.