وزير مصري يكشف معلومات خطيرة بشأن سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، فيما يخص سد النهضة، تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه.

وقال عبد العاطي، في الجلسة الافتتاحية لملتقى «حوار المناخ» الافتراضي، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبرى في مجال المياه، حيث إن بعض موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة، والتي تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه.

وأوضح عبد العاطي أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.

ووفق البيان، تعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة، نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية.

وكشف عبد العاطي عن أنه وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم إطلاق مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل»، بهدف إنشاء أنظمة حماية بخمسة مواقع من الأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.