هذا ما فعله «كورونا» بمستشفى كبير في فيتنام!

أغلقت السلطات في العاصمة الفيتنامية هانوي مستشفى كبيراً عقب إصابة أفراد من طاقم العمل ومرضى بفيروس كورونا، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة اليوم الأربعاء.

وأُغلق مستشفى الأمراض الاستوائية الوطنية، المسؤول عن التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشمال فيتنام منذ بدء الجائحة، أبوابه أمام المرضى الجدد ابتداء من اليوم، وسيظل مغلقاً حتى 19 مايو الجاري على الأقل.

وسيخضع كل من أفراد طاقم العمل بالمستشفى لاختبار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم، إن المستشفى أجرى حتى الآن اختبارات لـ827 شخصاً بالمستشفى. أظهرت النتائج حتى الآن إصابة ما لا يقل عن 14 شخصاً بالفيروس، بينهم اثنان من العاملين وثمانية مرضى وأربعة من أفراد أسرة واحدة.

وقد أغلقت السلطات مدارس وحانات في هانوي وعدة أقاليم منذ أمس الثلاثاء، في الوقت الذي تواجه في فيتنام أول موجة إصابات بعدوى محلية منذ أكثر من شهر.

وقد أكدت فيتنام تسجيل حالات عدوى محلية في مدن هانوي وهو شي مينه، بالإضافة إلى أقاليم ها نام وفينه فوك وين وباي وهونج وين بشمال البلاد.

وترتبط الحالات بشخص عمره 27 عاماً، عاد لفيتنام قادماً من اليابان في السابع من أبريل الماضي، وخبير صيني دخل البلاد لأغراض عمل، حيث ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا عقب انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين.

وقد سجلت فيتنام رسمياً 2996 حالة إصابة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا.