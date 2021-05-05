حقيقة اختطاف صحافي فرنسي في مالي

ظهر صحفي فرنسي يدعى أوليفييه دوبوا ويعمل مع وسائل إعلام عدة في تسجيل فيديو مجهول المصدر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، مؤكداً أنه مخطوف منذ مطلع أبريل من قبل إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة في مالي.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس «اختفاء» أوليفييه دوبوا المتعاون مع وسائل إعلام مثل مجلة «لوبوان أفريك» وصحيفة ليبراسيون.

وفي مقطع فيديو قصير مدته حوالي عشرين ثانية، قال دوبوا إنه خُطف في 8 أبريل في منطقة غاو من قبل جماعة متشددة في منطقة الساحل.

وبدا في الفيديو جالساً على الأرض فوق قطعة قماش خضراء داخل خيمة على ما يبدو، وناشد عائلته وأصدقاءه والسلطات الفرنسية «بذل كل ما في وسعهم للإفراج عني».

وكان الصحفي يرتدي زياً تقليدياً زهرياً ولحيته مشذبة بعناية ويتحدث بصوت حازم محدقاً في الكاميرا. لكن حركات أصابعه وساقه تعكس شيئاً من التوتر.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية: «نؤكد اختفاء السيد أوليفييه دوبوا في مالي. نحن على اتصال مع أسرته ومع السلطات المالية كذلك. ونجري عمليات التحقق الفنية المعتادة».

ولم ترغب صحيفة ليبراسيون التي كان يراسلها بانتظام منذ أبريل 2020 في التعليق على الفور.