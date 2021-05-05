زلزال قوي يضرب غرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات جزيرة "هالماهيرا الغربية" بإقليم "مالوكو الشمالية" الإندونيسي

صباح اليوم الأربعاء، لكن من غير المحتمل أن يتسبب في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفزياء إن الزلزال الذي وقع حوالي الساعة الخامسة و59 دقيقة صباحاً بتوقيت غرب إندونيسيا، تم تحديد موقعه على خط عرض 53ر1 شمالاً وخط طول 19ر127 شرقاً.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 48 كيلومتراً شمال غرب جزيرة "هالماهيرا الغربية" وعلى عمق 133 كيلومتراً.

وحتى اليوم الأربعاء، لم ترد أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في أعقاب الزلزال.

وفي كثير من الأحيان تضرب زلازل أجزاء مختلفة من إندونيسيا حيث تقع البلاد على حلقة النار حول المحيط الهادي، حيث تتقابل العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطاً بركانياً وزلزالياً بشكل متكرر.