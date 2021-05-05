مقتل أطفال ومقدمي رعاية في هجوم على روضة بالبرازيل

قالت الشرطة إن شاباً 18عاماً اقتحم بأداة حادة روضة أطفال في جنوب البرازيل وقتل ثلاثة أطفال واثنين

من مقدمي الرعاية أمس الثلاثاء.

وأصيب طفل آخر بجروح خطيرة في الهجوم على روضة أطفال أكواريلا في بلدة سوادادس، حسبما قال المتحدث باسم الشرطة العسكرية الميجور رافائيل أنطونيو دا سيلفا من ولاية سانتا كاتارينا.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الدافع وراء الهجوم لا يزال قيد التحقيق ولم يعرف ما إذا كان المعتدي يعاني من مشكلات نفسية.

وأفادت صحيفة "فولها دي ساو باولو" بأن منفذ الهجوم ليس لديه سجل إجرامي ولم يذهب إلى تلك الحضانة من قبل.

وتردد أن والدي المهاجم، الذي أصاب نفسه بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، يشعران بصدمة.

وقامت الشرطة بتفتيش منزله، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر الخاص به، بحثًا عن أدلة على الجريمة.