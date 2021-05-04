مصر وتركيا تعقدان مشاورات سياسية الأربعاء

تبدأ مصر وتركيا، غداً الأربعاء، مشاورات سياسية تتعلق بالعلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان للخارجية المصرية «تُعقد المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة».

وأضاف البيان «ستركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي».