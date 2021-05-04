دولة عربية تطلق نظام مراقبة خاصاً في عاصمتها

أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، أعمال إنجاز مشروع «نظام الأمن والمراقبة العامة» لمدينة العاصمة نواكشوط.

سيمكن المشروع من ضبط حركة المرور وحفظ الأمن وحماية الناس وممتلكاتهم وتحسين واجهة العاصمة والحد من تفشي الجريمة المنظمة في مدينة تتوسع بشكل متسارع.

يشتمل المشروع تركيب كاميرات مراقبة مثبتة عند تقاطع الطرق والشوارع العامة والأماكن الحساسة أمنياً ونظام اتصالات متكاملاً ومركزاً للتحكم مجهزاً بأحدث التقنيات التي تمكنه من مراقبة مدينة نواكشوط بكاملها وخمس سيارات متنقلة للرقابة والتحكم عن بعد للتنقل بين محافظات العاصمة.

ويتوقع اكتمال هذا المشروع في غضون 15 شهراً. وتتولى الصين إنجازه بميزانية تبلغ عشرين مليون دولار أميركي.