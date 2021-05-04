أوروبا تحقق إنجازاً كبيراً في التطعيم ضد كورونا

حقق الاتحاد الأوروبي إنجازاً كبيراً في حملته للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد التي انطلقت نهاية 2020.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إنه تم توزيع حوالي 150 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 داخل الاتحاد الأوروبي.

وكتبت رئيسة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقول عبر تويتر "إن ربع الأوروبيين تلقوا أول جرعاتهم".

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وأضافت "سنحصل على جرعات كافية لتطعيم 70 % من البالغين في الاتحاد الأوروبي في يوليو"، في إشارة إلى الهدف الرئيسي للتكتل لاستراتيجية التطعيم الخاصة به.

ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 ما يقرب من 450 مليون نسمة. ووفقًا للمفوضية، فإن 266 مليوناً من بينهم من البالغين.