هذه توقعات «فايزر» من لقاحات "كورونا"

رفعت فايزر، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير، توقعاتها للعائدات والأرباح المتوقع أن تجنيها في 2021، مرجعة الأمر إلى زيادة مبيعاتها من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وتتوقع شركة تصنيع الأدوية الآن تحقيق عائدات قدرها 26 مليار دولار في 2021 بفضل اللقاح، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق 15 مليار دولار.

وتتوقع فايزر أرباحاً بقيمة ما بين 3.55 دولار و3.65 دولار للسهم، بزيادة 45 سنتاً عن السابق.

وكما كان الحال بالنسبة لشركات أدوية أخرى، طوّرت فايزر لقاحها بوتيرة سريعة للغاية، وتدرس حالياً إمكانية استخدامه لفئات عمرية أصغر. يشمل ذلك أبحاثاً بشأن تطعيم الأطفال الأصحّاء البالغة أعمارهم من ستة شهور حتى 11 عاماً.

كما تجري فايزر أبحاثاً بشأن جرعات دعم، قد تعطى بعد ستة شهور أو أكثر من موعد إعطاء الجرعة الأولى.

ارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 45 في المئة إلى 4.9 مليار دولار.

كما ارتفعت العائدات إلى 14.6 مليار دولار، بما يشمل 3.5 مليار دولار من مبيعات لقاح كوفيد-19.

وأفادت الشركة أنها توصلت إلى اتفاقيات مع إسرائيل لتوفير ملايين الجرعات في 2022، ومع كندا لتزويدها بـ125 مليون جرعة في 2022 و2023.

ووقعت فايزر وشريكتها بايونتيك اتفاقات مهمة لتزويد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باللقاحات.

وحتى الثالث من مايو، أوصلت فايزر وبايونتيك نحو 430 مليون جرعة من اللقاح إلى 91 دولة حول العالم.