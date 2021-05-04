هاتان الجنسيتان تتنافسان على رئاسة بلدية لندن

أحدهما من أصول باكستانية والآخر يتحدر من جامايكا، يشكل المرشحان الرئيسيان لمنصب رئيس بلدية لندن رمزاً للتنوع واستثناء في الخريطة السياسية في بريطانيا وهي في أوج فترة تأمل حول موضوع العنصرية.

يعتبر العمالي صادق خان (50 عاماً) المرشح لولاية جديدة خلال الانتخابات البلدية المقررة الخميس، الأوفر حظاً بالفوز في مواجهة منافسه المحافظ الذي يصغره بسنة شون بايلي الذي نشأ مثله في كنف عائلة متواضعة في العاصمة التي تعد تسعة ملايين نسمة.

الانتخابات التي أرجئت بسبب الوباء، ستتيح أيضا لحوالي 48 مليون ناخب في إنجلترا تجديد حوالي خمسة آلاف من ممثليهم في 143 مجلساً محلياً وللاسكتلنديين انتخاب برلمان محلي جديد، في تصويت حاسم على خلفية الطموحات بالاستقلال.

وتعد هذه المنافسة استثنائية في اقتراع غالبية المرشحين البارزين فيه من البيض، ولكنها تُعزى إلى الطابع العالمي الخاص بالمدينة، حيث يقول 45% فقط من سكانها إنهم «بريطانيون بيض» بحسب إحصاء أجري عام 2011.

وقال صادق خان وهو ابن سائق حافلة باكستاني أصبح أول رئيس بلدية مسلم في مدينة عاصمة غربية كبيرة خلفاً لبوريس جونسون، «في عام 2016، اختارتني المدينة رئيسا للبلدية، لتظهر بذلك مدى تقدمها».

من جهته، يحلم شون بايلي بأن يصبح «أول رئيس بلدية أسود للندن»، وهو منصب له حضور قوي على المستوى الوطني، و«أول سياسي أسود بهذه المكانة في أوروبا» قائلاً: «من المهم أن يشعر الناس بأنهم ممثلون».