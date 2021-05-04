«الأدوية الأوروبية» تصدر قراراً بشأن اللقاح الصيني

بدأت وكالة الأدوية الأوروبية في إجراءات مراجعة لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا.

وقالت الوكالة في أمستردام، اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتم تقييم البيانات عبر آلية المسار السريع بالوكالة.

وأرجع خبراء الوكالة قرارهم إلى النتائج الأولية من الدراسات السريرية والمعملية.

وقالوا: إنه من الواضح أن اللقاح يحفز إنتاج أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، ولذلك يمكن أن يكون فعالاً في الحماية من الفيروس.

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وتدرس الوكالة البيانات وفقاً لما يطلق عليه آليه مراجعة التداول. وهذا يتضمن تقييم جميع البيانات، حتى قبل استكمال التجارب وقبل التقدم بطلب رسمي للحصول على ترخيص تسويق.

وليس من الواضح الوقت الذي سوف تستغرقه عملية المراجعة.

وقد تمت الموافقة على أربعة لقاحات في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.