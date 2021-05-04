ماليزيا تصدر قراراً جديداً بشأن «كورونا»

أعلن وزير العلوم الماليزي خيري جمال الدين، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم الإعلان بصورة عامة عن المنشآت التي تم تصنيفها على أنها عالية الخطورة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، ابتداء من السابع من مايو الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سوف يُطلب من المنشآت التي تدخل في هذا التصنيف إخضاع العاملين بها للاختبار والحد من الازدحام، وتحسين الحراسة، وإصدار تعليمات للعاملين بالعمل من المنزل.

وقال الوزير: إن هذا إجراء استباقي لمنع ظهور بؤر تفشٍ والسماح لملاك الأعمال العامة والخاصة تنظيم أنفسهم. وقد حددت الحكومة بالفعل 1660 منشأة عالية الخطورة، منها مراكز تجارية ومحال كبيرة ومنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات ومكاتب. وسوف يتم إبلاغ زائري هذه المناطق بأنهم «تعرضوا بصورة عارضة للفيروس».

ويتعين على المخالطين العارضين الخضوع لاختبار فيروس كورونا فقط إذا ظهرت عليهم أعراض، وقد سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم 3120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 420 ألفاً و632 حالة.