62 وفاة و1078 إصابة جديدة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، ليل الاثنين الثلاثاء، عن تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و62 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 230 ألفا و713، والوفيات إلى 13531.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 432 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172774 حالة.