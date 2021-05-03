الإمارات: استمرار هجمات «الحوثي» الإرهابية تحدٍّ سافر

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين محاولات ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال صاروخ باليستي وطائرتين مفخختين، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة «الحوثي» يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعتبر تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. واعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء أمس الأول، مسيّرتين مفخختين وصاروخ باليستي أطلقوا باتجاه نجران. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير المفخختين والصاروخين الباليستيين.

وأشار التحالف إلى «اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية». وشدد على أن «محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي».

إلى ذلك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق ميليشيا «الحوثي» الإرهابية لطائرات مسيرة وصواريخ باليستية باتجاه جنوب المملكة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية. وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا «الحوثي»، تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حاسم تجاه ميلشيا «الحوثي» لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية. وأشاد الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

التعاون الإسلامي: انتهاك صارخ

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات العدائية الحوثية الفاشلة بإطلاق صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة، بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها، حسبما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس. وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، والتي تعتبر جرائم حرب، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

البرلمان العربي: جرائم حرب

حذّر البرلمان العربي، أمس، من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا «الحوثي»، والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعتبر «جرائم حرب»، ورفض الدعوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حلٍ سلمي ينهي مُعاناة الشعب اليمني. ودعا البرلمان، في بيان، المجتمع الدولي لتحركٍ عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.