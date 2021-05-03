الجيش اليمني يدكّ مواقع «حوثية» غرب مأرب

مأرب (وكالات)

تخوض قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة ضد ميليشيا «الحوثي»، المدعومة من إيران، في جبهتي الكسارة والمشجح غرب محافظة مأرب. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أمس: إن 7 من عناصر الميليشيا «الحوثية» لقوا مصرعهم في كمين للجيش الوطني بجبهة الكسارة، إضافة إلى تدمير طقم يحمل عيار 14.5، كما قصف طيران التحالف ثلاثة أطقم معادية بالقرب من الجبهة، ولقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم.

وفي جبهة المشجح، تكبّدت الميليشيا «الحوثية» خسائر في العتاد والأرواح بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني وبغارات لطيران التحالف، استهدف مواقع وتجمعات وتعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهة. ونشر المركز مشاهد مصورة لدك مواقع وتجمعات «حوثية» بمدفعية الجيش الوطني وطيران التحالف في جبهة الكسارة غربي مأرب.

كما بث المركز مشاهد توثق لحظات اقتحام قوات الجيش الوطني لمواقع ميليشيا «الحوثي» في الكسارة. وتظهر المشاهد فرار عناصر الميليشيا من مواقعها، على وقع خسائرها المتصاعدة في المعارك المحتدمة هناك. وكانت قوات الجيش اليمني دحرت ميليشيا «الحوثي»، يوم السبت الماضي، من عدة مواقع وتباب حاكمة في جبهة الكسارة، ولقي 18 عنصراً «حوثياً» مصرعهم بنيران الجيش. وفي جبهة صرواح، غرب مأرب، أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة استطلاع تابعة للميليشيا.