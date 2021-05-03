«مسام»: نزع 4184 لغماً «حوثياً» في أسبوع

الرياض (وكالات)

أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن نزع 4184 لغماً وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، كانت زرعتها ميليشيا «الحوثي»، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

وقالت غرفة عمليات مشروع «مسام»، في بيان: «إن الفرق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 834 ذخيرة غير منفجرة و41 عبوة ناسفة، و2950 لغماً مضاداً للدبابات، و359 لغماً مضاداً للأفراد».

وتمكنت فرق المشروع خلال الأسبوع ذاته من تطهير 43911 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره خلال شهر أبريل إلى 603714 متراً مربعاً من الأراضي كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

وارتفعت أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه إلى أكثر من 241 ألفاً، حسب بيانات المشروع.