ترامب يدلي بتصريح جديد حول انتخابات الرئاسة 2020

ما يزال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يدلي بتصريحات حول الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

واعتبر الرئيس الأميركي الجمهوري السابق، الاثنين، أن "الكذبة الكبرى" هي نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال ترامب، في رسالة إلى أنصاره بالبريد الإلكتروني، إن "الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020 ستعرف من الآن فصاعداً بالكذبة الكبرى".

يذكر أن خبراء الانتخابات ومسؤولي التصويت قالوا إن انتخابات عام 2020 هي الأكثر حرية ونزاهة وأمنا في تاريخ الولايات المتحدة، وأنها شهدت إقبالاً قياسياً على التصويت.

كما رفض الكثير من القضاة دعاوى قانونية رفعها الفريق القانوني لترامب بزعم وجود نظريات المؤامرة حول ماكينات التصويت المزورة وحشو صناديق الاقتراع في الولايات المهمة مثل جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا.