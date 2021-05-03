ولاية أميركية ترفع جميع قيود «كورونا» بأثر فوري

يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تتنفس الصعداء بعد النجاح الكبير الذي حققته حملتها الوطنية للطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقد شجعت تلك النتائج المسؤولين على تحديد موعد لرفع القيود المفروضة لمكافحة تفشي الفيروس.

في هذا السايق، رفع حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس، اليوم الاثنين وبشكل فوري، جميع قيود «كوفيد - 19» المعمول بها، مشيراً إلى فعالية اللقاحات وتوافرها في الولاية.

ووقع ديسانتيس قانوناً يلغي أوامر الطوارئ المحلية بفرض قيود بسبب «كوفيد - 19»، لكنه يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو، ثم وقع أمراً تنفيذياً آخر يغطي المدة من الآن حتى موعد سريان القانون.

وقال الحاكم الجمهوري، في مؤتمر صحفي «هذا هو الأمر البديهي الذي يتوجب فعله»، في إشارة إلى تراجع أعداد الإصابات والوفيات مع استمرار حملة التحصين.

وتلقى نحو تسعة ملايين شخص في فلوريدا، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة الأميركية.

وأضاف الحاكم «في هذه المرحلة، هناك أشخاص لم يتم تطعيمهم لكن بالتأكيد ليس بسبب نقص الإمدادات أو عدم توافر اللقاح».

ووفرت الولاية، الجمعة، اللقاح لكل من تزيد أعمارهم على 16 عاماً من دون حاجة إلى إثبات الإقامة في الولاية، وهو إجراء كان متبعا منذ يناير لمواجهة الإقبال الكبير في بداية حملة التطعيم.

وأتاح هذا الإجراء تطعيم المهاجرين غير الشرعيين الذين واجهوا صعوبة سابقاً في إثبات إقامتهم. كما شجع القرار ضمنياً ما يسمى «سياحة اللقاحات» مع زيارة العديد من الراغبين في تلقي اللقاح للولاية.

وتتوافر لقاحات «فايزر» و«موديرنا» و«جونسون آند جونسون» من دون موعد مسبق في مراكز فدرالية وأخرى تابعة للولاية وللمقاطعات، إضافة إلى الصيدليات والمتاجر.