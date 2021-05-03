قصف قاعدة جوية عراقية تستضيف أميركيين

قال مسؤولو أمن عراقيون، إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت، اليوم الاثنين، على قاعدة «بلد» الجوية العراقية التي تقع شمالي العاصمة بغداد، وتستضيف متعاقدين أميركيين.

وذكرت مصادر أن ثلاثة صواريخ أخرى سقطت قرب القاعدة. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. وسبق أن أعلنت جماعات مسلحة، مسؤوليتها عن وقائع مماثلة.

وأكد آمر قاعدة «بلد» الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن، اليوم الاثنين، سقوط 3 صواريخ «كاتيوشا» داخل القاعدة التي تقع ضمن محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وقال محسن، إن «ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين»، لافتاً إلى أن «الصوايخ انطلقت من منطقتي الدوجمه والناي التابعتين لقضاء الخالص شمال محافظة ديالى باتجاه قاعدة بلد الجوية».

وأضاف محسن أن «القصف لم ينتج عنه أي خسائر تذكر».

يذكر أن قاعدة «بلد» الجوية كانت تضم في وقت سابق قوات أميركية، لكنها انسحبت منها قبل أشهر. وتضم اليوم مجموعة مقاولين أميركيين وموظفي صيانة طائرات (إف 16).

وتتعرض المنطقة الخضراء في بغداد وقواعد عسكرية عراقية، من حين لآخر، إلى هجمات صاروخية.