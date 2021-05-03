أميركا تحقق تراجعاً كبيراً في إصابات ووفيات «كورونا»

أظهر تحليل لبيانات من الولايات والمقاطعات الأميركية أن حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي.

فقد انخفضت الإصابات بفيروس كورونا المستجد 15 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلة 347 ألفاً، وهو أقل إجمالي أسبوعي منذ أكتوبر.

وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من ثلث سكان البلاد تلقوا جرعات التطعيم الكاملة للوقاية من المرض حتى أمس الأحد، بينما تلقى 44 بالمئة جرعة واحدة على الأقل.

وحذر مسؤولون في قطاع الصحة من أن سلالات أشد عدوى ما زالت تنتشر في البلاد، مثل السلالة البريطانية التي عزوا إليها زيادة في حالات الإصابة في ولاية ميشيجان.

وتراجعت وفيات كوفيد-19 على مستوى البلاد بنسبة ثلاثة بالمئة في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو الجاري مسجلة 4819 وفاة، وهو أقل معدل أسبوعي للوفيات بالمرض منذ يوليو 2020.