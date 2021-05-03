دولتان عربيتان ترصدان أول إصابات بسلالة «كورونا» الهندية

أعلنت دولتان عربيتان، اليوم الاثنين، أنهما رصدتا أول حالات الإصابة بسلالة المتحورة الهندية من فيروس كورونا المستجد.

ويعتقد أن هذه المتحورة هي سبب أزمة تفشي فيروس كورونا الحالية في الهند.

وقالت كل من المغرب والجوائر إنهما سجلتا حالات من هذه السلالة.

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن المملكة رصدت أول حالتي إصابة بهذه السلالة، وأن المخالطين للحالتين عُزلوا لتجنب انتشار العدوى.

وقال البيان «تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة».

وأشار البيان إلى أن السلطات رصدت الحالتين في مدينة الدار البيضاء.

وحظر المغرب الرحلات الجوية مع أغلب الدول وأبقى على حظر تجول ليلي لمكافحة انتشار المرض.

وسجل حتى الآن 511912 حالة إصابة بكوفيد-19 و9032 وفاة.

وأعطت المغرب، حتى الآن، خمسة ملايين ومئة ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا ضمن حملتها الوطنية للتطعيم ضد جائحة كوفيد-19 الناجمو عن العدوى بالفيروس.

بدروه، ذكر «معهد باستور» الحكومي للأبحاث في الجزائر، اليوم الاثنين، أن البلاد رصدت أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

وقال المعهد، في بيان، إن ست حالات من السلالة الهندية تأكدت في ولاية تيبازة الساحلية التي تبعد 70 كيلومتراً تقريباً إلى الغرب من العاصمة الجزائر.

ووصلت السلالة الهندية (بي.1.617) إلى 17 دولة على الأقل، مما أثار مخاوف عالمية ودفع العديد من الدول لإغلاق حدودها أمام القادمين من الهند.