إضراب الأطباء يفاقم أزمة كورونا في دولة عربية

إضراب الأطباء في أي ظرف زمني يعقد الأمور ويفاقم الكثير من المشاكل الصحية.

فما بالك إذا كان الإضراب يأتي في عز موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة فائقة ويخلق ضغطا كبيرا على المستشفيات.

ذلك ما حصل في تونس حيث ينفذ الأطباء العاملون في القطاع الحكومي، من الاثنين إلى الأربعاء، إضرابا في كامل المؤسسات الاستشفائية للمطالبة بمنح مالية، ما تسبب في اضطرابات في بعض أقسام التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال الكاتب العام ل"النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للصحة العمومية" نور الدين بن عبد الله إن من بين المطالب إقرار منحة الجوائح (علاوة مالية) تمنحها الحكومة للعاملين في مجال مكافحة كوفيد-19 "وقد استثنت منها الأطباء العاملين في الصف الأول لمحاربة الجائحة".

وأضاف المسؤول عن النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إنه بالإضافة إلى ذلك هناك مطالب أخرى تتعلق بتوظيف كامل للأطباء الذين تم التعاقد معهم في إطار حملة مكافحة الوباء.

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وانطلق المركز الرئيسي لحملة التطعيم في العاصمة تونس في تلقيح الجمهور بصورة متأخرة ، اليوم الاثنين، بسبب الإضراب وتواصل عمله بصفة عادية إلى نهاية الدوام.

وتحدثت وزارة الصحة عن اضطرابات في العمل في العديد من مراكز التطعيم بدون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وتسجل تونس منذ مطلع أبريل الفائت ارتفاع حصيلة الفيروس في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، لتبلغ عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميا. ووصلت الحصيلة الإجمالية إلى 10,868 وفاة وأكثر من 311 ألف إصابة.

وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظا، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسيجين في بعضها الطاقة القصوى.

ودعت الحكومة، في بيان أمس الأحد، الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة إلى "رفع قرار الإضراب مراعاة للظروف الصحية الطارئة مع مواصلة جلسات التفاوض للوصول إلى اتفاق".

وأكدت أن مواصلة مراكز التطعيم لعملها في الأيام الثلاثة المقبلة سيسمح بتطعيم أكثر من أربعين ألف شخص وأنها "ستحرص على تفادي أي إرباك لعملية التطعيم قد يتسبب في إخلالات".

وردت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، في بيان الأحد، مؤكدة أن "انقطاع التطعيمات لمدة ثلاثة أيام قادمة ليس له انعكاسات سلبية تذكر".