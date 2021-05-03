بريطانيا تحقق إنجازا كبيرا في خفض وفيات كورونا

حققت بريطانيا، اليوم الاثنين، إنجازا رائعا يتعلق بالحد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشررين ساعة المنصرمة.

ولم تسجل في المملكة المتحدة خلال اليوم الماضي سوى وفاة واحدة جراء مرض كوفيد-19، مقارنة مع 14 وفاة أحصيت أمس.

كما سجلت 1649 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها انخفاضا من 1671 رصدت أمس الأحد.

وأظهرت بيانات التطعيم تلقي 34 مليونا و588600 الجرعة الأولى من اللقاح. وبريطانيا هي أول دولة في العالم تطلق حملة وطنية للتطعيم ضد فيروسي كورونا.