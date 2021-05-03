الأردن يعيد فتح معبرين حدوديين مع السعودية وسوريا

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان الاثنين، أنها قررت إعادة فتح معبرين برييين حدوديين مع المملكة العربية السعودية وسوريا أمام المسافرين بعد نحو تسعة أشهر من إغلاقهما بسبب جائحة «كوفيد - 19».

وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية إن «وزارة الداخلية بدأت اعتباراً من اليوم الاثنين بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري (مع المملكة العربية السعودية)، بواقع (200) شخص يومياً وفي مركز حدود جابر (مع سوريا) بواقع (150) شخصاً يومياً وحسب الشروط الصحية المعتمدة وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات».

وعلى الوافدين إلى المملكة عبر هذين المعبرين التسجيل على منصة الكترونية حكومية مخصصة تدعى «فيزيت جوردان» و«غيت واي تو جوردان»، وإجراء فحص كورونا «بي سي آر» قبل خمسة ايام من مجيئهم للمملكة كي يحصلوا على موافقة «كيو آر كود» للدخول.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله إلى المملكة وحجر صحي لمدة 14 يوماً في حال كان مصاباً.

وكانت السلطات الأردنية أغلقت هذين المعبرين في أغطس الماضي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيهما.

وأعاد الأردن الشهر الماضي حركة السفر عبر معبر العقبة- نويبع مع مصر إلى طبيعتها بعد أكثر من عام على إغلاقه.

وكان الأردن أعاد في 29 أكتوبر الماضي فتح ثلاثة معابر حدودية مع السعودية وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد نحو سبعة أشهر من إغلاقها بسبب جائحة «كوفيد - 19».