مقتل 15 شخصاً في هجوم لطالبان استهدف قوات الأمن في غرب أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 15 فرداً من قوات الأمن الأفغانية حتفهم في هجمات لطالبان في إقليمين غربي البلاد، حسبما أفاد مسؤولون محليون اليوم الاثنين.

وقال حاكم إقليم فرح، تاج محمد جهيد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سبعة جنود على الأقل قتلوا في هجوم على موقع للجيش في الإقليم.

وبحسب عدد من المسؤولين، فجر المسلحون قاعدة أمامية في قرية شيوان بمنطقة بالا بولوك عبر زرع متفجرات تحت الأرض في نفق حفروه من منزل قريب.

وأسر المسلحون جندياً. وقال المسؤولون: إن عدة جنود آخرين فروا إلى أقرب قاعدة عسكرية.

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنها استولت على أسلحة من نقطة التفتيش.

في غضون ذلك، قال مسؤولون: إن أكثر من 100 مسلح من طالبان شنوا هجوماً ليلاً في منطقة فارسية بإقليم هرات، وفجروا سيارتين مفخختين.

وقال مسؤول أمني في المنطقة، والذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: إن ثمانية أفراد من قوات الأمن الحكومية قتلوا وأصيب أربعة آخرون خلال الاشتباكات.

قال المسؤولون: «نحن نفتقر إلى الذخيرة... العدو قد يهاجم مرة أخرى الليلة».

وكثف مسلحو طالبان هجماتهم في العديد من الأقاليم الأفغانية، مع بدء القوات الدولية انسحابها من البلاد.