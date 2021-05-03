ألمانيا تسجل أكثر من 9000 إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني، اليوم الاثنين، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 9160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلاً عن 84 حالة وفاة جراء الفيروس.



وكان المعهد سجل 11 ألفاً و907 حالات إصابة جديدة و60 حالة وفاة خلال يوم واحد يوم الاثنين الماضي.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع العام الماضي وصل إلى ثلاثة ملايين و425 ألفاً و982 حالة، لافتاً إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، نظراً لأن كثيراً من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها، أو تسجيلها.

وتابع المعهد، اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ نحو ثلاثة ملايين و40 ألفاً و700 شخص، فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس إلى 83 ألفاً و276 شخصاً.